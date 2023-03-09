【欧州市況】株下落、タカ派的な金融政策意識－ドイツ債下げ埋める

９日の欧州株は下落。タカ派的な金融政策や決算が意識された。米国で発表された 失業保険申請件数が予想を上回る伸びを示すと、下げ幅は縮小した。

ストックス欧州600指数は0.2％下落。一時は0.7％下げた。鉱業や不動産株が下落した一方、食品・飲料関連やメディア、工業製品銘柄は上昇した。

欧州債市場ではドイツ債が一時の下げを埋め、英国債をアウトパフォームした。米失業保険統計に反応した。イタリア債は上昇。

イタリア10年債と同年限のドイツ債のスプレッドは一時175ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）を下回った。

欧州中央銀行（ＥＣＢ）政策委員会メンバーの ビルロワドガロー・フランス銀行（中銀）総裁はフランスのインフレは今から６月の間にピークに達するだろうと述べ、ＥＣＢはインフレ率を目標の２％に戻すため必要な措置を取ると表明した。

英国債は下落。市場関係者の関心は来週発表される英予算案に集まっている。

3月9日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.28% -0.06 独国債10年物 2.64% 0.00 英国債10年物 3.80% +0.03

原題：Bunds Reverse, BTPs Outperform, After US Data; End-of-Day Curves

European Stocks Close Lower as Traders Assess Fed Policy, Data

（抜粋）