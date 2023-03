ベテラン投資家 マーク・モビアス氏は米国と中国による半導体セクターへの投資が増加する中、半導体株が自身のポートフォリオで最高の賭けだと述べた。

モビアス氏はブルームバーグ・テレビジョンとのインタビューで、「ハイテク産業は、特に半導体に関連するものはわれわれにとってナンバーワンだ」と発言。「米国も中国も半導体の研究と生産に膨大な資金を投入している」ことから、この産業に関連する企業は「今後、非常にうまくいく」との見方を示唆した。

フランクリン・テンプルトンで数十年のキャリアを積んだ後、モビアス・キャピタル・パートナーズを共同設立したモビアス氏は、アジアにおける製造業シェアを拡大するインドに引き続き「極めて強気」だとし、中国とインドネシアについても見通しは依然として「良好」だと述べた。

マーク・モビアス氏のインタビュー Source: Bloomberg

原題:Mobius Says Chip Stocks Are Top Bets Amid US, China Investments(抜粋)