暗号資産(仮想通貨)業界の苦境を受け経営難に陥っている銀行持ち株会社 シルバーゲート・キャピタルは8日、銀行業務を縮小し、適用される規制プロセスに従い秩序ある方法で任意清算する計画を明らかにした。

シルバーゲートは発表文で、「最近の業界と規制の状況に照らし、銀行業務の秩序ある縮小と任意清算が最善の道であると考える」と説明した。

業務縮小と清算計画には全ての預金の全額返済が含まれる。

通常取引終了後の時間外取引で、シルバーゲートの株価は一時53%安となった。

原題: Silvergate Plans to Wind Down Bank Operations and Liquidate 、Silvergate Capital Sinks on Plans to Wind Down And Liquidate (2)(抜粋)