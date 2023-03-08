【欧州市況】株変わらず、ＦＲＢ議長発言を見極め－国債は総じて上昇

８日の欧州株はほぼ変わらず。３月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利上げ幅について当局者らは何も決定していないと述べたパウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の 発言をトレーダーは考慮した。

ストックス欧州600指数は0.1％未満の上げ。一時は0.4％安まで下落した。業種別では不動産、ヘルスケアが下落。鉱業、テクノロジー、銀行は上昇した。

欧州債市場ではドイツ債が続伸。償還期限が短めの国債は下落した。インフレ連動債の利回りは３日連続の上昇となり、ブレークイーブンインフレ率（ＢＥＩ）を押し下げた。

短期金融市場では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のピーク金利は前日よりも１ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低い4.16％と織り込まれている。７月までに見込まれている利上げ幅は150ｂｐで変わらず。

ドイツ10年物インフレ連動債利回りは５ｂｐ上昇して0.21％と、昨年12月30日以来の高水準。10年物ＢＥＩは９ｂｐ低下して2.42％と、２月24日以来の低さとなった。

イタリア債は全年限でドイツ債をアウトパフォーム。ドイツ債との10年物のスプレッドは１月24日以降で最小となった。

英国債も上昇。トレーダーが見込むイングランド銀行（英中央銀行）の政策金利のピークは11月までに4.96％と、前日から変わらず。一時は５％と、昨年10月以来の高水準に上昇した。

3月8日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.34% +0.03 独国債10年物 2.65% -0.05 英国債10年物 3.77% -0.06

原題：Bunds Rise a Second Day, Curve Twist Flattens: End-of-Day Curves

European Shares Are Muted as Traders Assess Powell’s Comments

（抜粋）