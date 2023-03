1月の米求人件数は1082万件余りに減少した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は1055万件だった。前月は1123万件(速報値1101万件)に上方修正された。

米労働省雇用動態調査(JOLTS)の詳細は統計表をご覧ください。

原題:US Job Openings Drop to 10.8 Million But Still Too High for Fed(抜粋)