3カ月物ドル建てロンドン銀行間取引金利(LIBOR)は8日、昨年10月以来の大幅上昇となった。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の タカ派コメントを受けた7日の米国債利回り上昇に追随した。

3カ月物LIBORは5.12471%と、前日比で9.9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇した。

原題:US Dollar Libor Jumps Nearly 10 Basis Points, Most Since October(抜粋)