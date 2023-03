米当局は、中国からの渡航者に対する新型コロナウイルス検査義務を早ければ10日に緩和する見込みだ。米紙ワシントン・ポストが匿名の当局者3人の話を引用して伝えた。

それによると、同計画は7日に最終決定された。国家安全保障当局および保健当局は今週、検査義務を巻き戻す判断に達し、米航空会社や中国の外交当局者などに通知を開始すると見込まれていたという。

ホワイトハウスはこの計画について同紙へのコメントを控えた。

原題:US Set to Lift Covid Test Mandate on Travelers From China: WaPo(抜粋)