米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が、必要なら従来想定されたよりも高い水準まで金利を引き上げると示唆したことを受け、米国の短期金利が急伸した。

パウエルFRB議長、必要なら利上げペース加速の用意-上院委証言

スワップ市場では、3月の連邦公開市場委員会(FOMC)で見込む利上げ幅が変化。0.5ポイントの方が0.25ポイントよりもやや可能性が高いと見込まれている。市場が織り込むピーク金利も5.6%超に上昇した。

欧州中央銀行(ECB)の利上げ見通しも上昇し、7月までに合計1.5ポイントの利上げを短期金融市場は初めて織り込んだ。

為替市場ではドルが1ドル=136円台後半へと上伸、0.7%高の136円90銭まで買われた。ユーロは一時1%安の1ユーロ=1.0574ドルと下落。

原題: Traders See Half-Point Fed Hike in March as More Likely Scenario(抜粋)

Traders Price In 150bps of ECB Rate Hikes by July After Powell、Dollar Rises on Release of Fed Chair Powell’s Prepared Comments(抜粋)