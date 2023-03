豪中銀、政策金利3.6％に引き上げ－25ｂｐの利上げペース維持

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は7日の政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を3.35%から3.6%に引き上げることを決定した。大方の予想通り、前回と同じ0.25ポイントの利上げペースを維持した。

10会合連続の利上げにより、政策金利は2012年5月以来の高水準となった。昨年5月以降の利上げ幅は計3.5ポイントと、1989年以降で最も積極的な利上げ局面となっている。

ブルームバーグが調査したエコノミスト全員が0.25ポイントの利上げを予想していた。

豪中銀の声明の他の主な内容は次の通り。

さらなる金融引き締めが必要になる

CPIを目標に戻すために必要な対応を行う

政策の評価でCPIと消費、労働市場を注視する

月間CPIはインフレが既にピークに達したことを示唆

金融引き締めに伴い消費の伸びが鈍化

物品価格の上昇は今後数カ月で緩和される見通し

中期的なインフレ期待は引き続きうまく抑制されている

CPIを目標に戻す政策委の決意は固い

労働市場は引き続き極めて逼迫(ひっぱく)

