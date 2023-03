カカオがＳＭエンタの公開買い付け計画、約1300億円－報道

韓国のインターネットサービス会社 カカオが エスエム・エンタテインメントの株式公開買い付けに乗り出す。韓国経済新聞が7日に報じた。SMエンタについては、韓国の男性音楽グループ「BTS(防弾少年団)」の所属事務所 HYBE(ハイブ)も株式取得を目指しており、買収合戦がエスカレートしている。

韓国経済新聞が投資銀行業界の関係者を引用して伝えたところによれば、カカオは傘下の カカオエンターテインメントと共に、SMエンタの株式を最大35%取得するため、1株15万ウォンでの公開買い付けを計画している。買い付け期間は3月7日から26日までを予定しており、取得金額は約1兆2500億ウォン(約1300億円)となる見込み。

カカオの買い付け価格はハイブが提示している12万ウォンを25%上回る。ハイブは、SMエンタの株式14.8%を創業者の李秀満(イ・スマン)氏から確保したものの、株式公開買い付けでこれまでに確保できたのは目標株数のほんのわずかに とどまっている。

原題: Kakao Plans $964 Million Tender Offer for SM, Daily Reports、Kakao Seeks to Buy SM Stake at 150,000 Won/Shr in Tender: Daily(抜粋)