北朝鮮の金与正氏、米韓軍事演習に警告－敵対的行動の即時停止要求

北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹である金与正党副部長は、今月予定される米韓合同軍事演習に先立ち、明確な警告を発する談話を公表した。

国営の朝鮮中央通信(KCNA)によれば、北朝鮮は米韓の軍事活動を注視しているとした上で、軍事行動は行き過ぎであり、さらなる敵対行為を控えるべきだと主張。公海におけるテストに対し米国は行動を起こすことはできないと強調した。

一方、北朝鮮外務省も合同軍事演習を注視しているとの声明を発表。米国は朝鮮半島と地域の緊張を意図的に高めていると非難し、敵対的軍事行動を即時停止するよう米韓両国に求めた。

原題:N.Korea Says US, S.Korea Must Cease Military Hostilities: KCNA、*N.KOREA CLOSELY WATCHING US, S.KOREA MILITARY ACTIVITIES: KCNA、*US, SOUTH KOREA MILITARY ACTIONS HAVE GONE TOO FAR: KCNA、*US, SOUTH KOREA SHOULD REFRAIN FROM MORE AGGRESSIONS: KCNA、*N.KOREA:US CANNOT ACT AGAINST ITS TESTS IN INTERNATIONAL WATERS、*KIM YO JONG, N.KOREA LEADER’S SISTER, ISSUES STATEMENT: KCNA、*N.KOREA’S KIM YO JUNG SAYS GIVES CLEAR WARNING IN ADVANCE: KCNA(抜粋)