世界の株式相場は1-3月(第1四半期)に上昇した後は下げに直面すると、JPモルガンのストラテジストが予測した。「より正常な」ポジショニングや強弱が混在する企業決算、一段の政策引き締め、企業活動の前向きなサプライズが終わりそうなことが背景にある。

ミスラブ・マテイカ氏率いるチームはリポートで、堅調な株価に対して企業利益は低下しつつあるなど、相場を影響する主な要因に乖離(かいり)が生じつつあると述べ、高水準の株価収益率と債券利回りの上昇も整合していないと指摘した。

同氏らの見通しによれば、下期に企業活動の活発化は見込めず、中央銀行は利上げ停止からほど遠い。投資家には株価上昇に際してエクスポージャーを縮小するよう勧めた。

