ソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社アームは、米国で今年計画している新規株式公開(IPO)で少なくとも80億ドル(約1兆900億円)の調達を検討している。ロイター通信が事情に詳しい複数の関係者を引用して5日に報じた。

それによれば、アームは4月後半にIPOのための書類を内々に提出する見通し。

原題:SoftBank’s ARM Aims to Raise at Least $8B in US IPO: Reuters(抜粋)