アダニ銘柄全面高、ＧＱＧが株式取得－英米などで投資家向け説明会へ

3日のインド株式市場で、アダニ・グループ銘柄が全面高となった。米資産運用会社GQGパートナーズがアダニ・グループ4社の株式を2日に取得した。

新興国市場への投資で知られるラジブ・ジェイン氏率いるGQGは、アダニ家の信託から総額19億ドル(約2580億円)で株式を購入した。

米投資調査会社ヒンデンブルグ・リサーチが1月24日のリポートでアダニ・グループが長年にわたり不正会計などを続けていると主張し、アダニ銘柄が大きく売り込まれていたが、3日終了週はアダニ銘柄にとって不正疑惑発覚後で最良の週となった。

資産家ゴータム・アダニ氏率いるアダニ・グループはここ数週間、企業イメージの修復に取り組んでおり、先週は投資家向け説明会をシンガポールと香港で開催。事情に詳しい関係者によれば、アラブ首長国連邦(UAE)ドバイ首長国で7日、ロンドンで8日、全米の各都市で9-15日に債券投資家向け説明会が開かれる。

GQG Investment in Adani Companies Source: Company filings

原題: Star Investor Fuels Best Week for Adani Stocks Since Hindenburg、Adani to Hold Fixed-Income Roadshow in Dubai, London, US Cities(抜粋)