バイデン大統領、ドイツの対ウクライナ軍事支援を称賛－米独首脳会談

バイデン米大統領は３日、ホワイトハウスでドイツのショルツ首相と会談し、ドイツがウクライナに対する軍事面などの支援にコミットメントを示していることを称賛した。

バイデン氏は、弾薬や戦車、防空システムなど「われわれはウクライナへの重要な安全保障支援の提供で足並みをそろえてきた」と指摘。

同氏はショルツ氏に対し「軍事支援だけではなく、ウクライナに与えた精神的支援は大きかった」とし、「防衛費の増額とロシア産エネルギー源からの脱却は容易ではなかったと分かっている」と述べた。

米国は同日、ウクライナに対する新たな４億ドル（約540億円）の軍事支援を発表した。りゅう弾砲や高機動ロケット砲システム「ＨＩＭＡＲＳ（ハイマース）」向けの弾薬などが含まれる。

原題： Biden Lauds Germany’s Military Aid to Ukraine in Scholz Meeting、 US Announces $400 Million in Ammunition and Supplies for Ukraine （抜粋）