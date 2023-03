リッチモンド連銀総裁、米利上げを続ける必要－「より慎重な行動を」

米リッチモンド連銀のバーキン総裁は、インフレを時間とともに鈍化させるため、連邦公開市場委員会(FOMC)は利上げを続け、高い水準で維持する必要があると指摘した。

総裁はスタンフォード大学でのイベントで、「インフレはピークを過ぎた可能性が高い」としつつも、「目標水準に戻るまでには時間がかかるだろう。よって、われわれにはまだやるべき仕事がある」と述べた。バーキン総裁は今年のFOMCで投票権を持たない。

バーキン氏は現在では「より慎重に行動する」論拠があるとも述べた。前回のFOMC会合で決定した0.25ポイント幅の利上げを、継続することへの支持を示唆した可能性がある。

今年初めの経済指標は雇用と消費の強さが続いたことを示したと、総裁は指摘。「労働市場は依然かなりタイトだ」とし、1月の失業率が3.4%と54年ぶり低水準となったことに言及。「過去30年に見られた物価安定に戻るには、よりずっと多くの時間と努力が必要になるだろう」と語った。

