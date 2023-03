金利は「相当の期間」高止まりする必要－ＥＣＢミュラー氏

欧州中央銀行(ECB)は今月計画している0.5ポイント利上げの後にさらに複数回の利上げを実施し、政策金利を当分の間は高水準に据え置くだろうと、政策委員会メンバーのミュラー・エストニア中銀総裁が述べた。

ミュラー氏は3日リュブリャナで、3月が「今回のサイクルで最後の利上げにならない可能性は極めて高い」とし、さらに「インフレ率が2%付近に戻り、その水準に留まると確信できるよう、相当の期間にわたり金利を高止まりさせることが必要になる可能性は十分にある」と語った。

「主にエネルギー価格が下がったため総合インフレ率は昨年終盤に低下し始めた」が、「より大きな懸念はコアインフレ率が5%超で高止まりし、基調的物価圧力はまだ弱まっていないことだ」とも指摘した。

「今ためらえば、インフレ率を目標の2%に戻し、そこで維持するためにはるかに高い水準まで金利を引き上げ、はるかに長くその水準に据え置くことが後になって必要になるかもしれない」と強調した。

「共通の金融政策では景気循環における各国の相違を解決することはできないので、財政政策の出番になる」との考えも示した。

