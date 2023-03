【欧州市況】株３週ぶり安値、独インフレで欧州債下落－英短期債上昇

1日の欧州株は続落し、約3週間ぶりの安値を付けた。ドイツのインフレが予想外に加速し、欧州中央銀行(ECB)にタカ派路線維持への圧力が強まった。

ストックス欧州600指数は0.7%安で取引を終了。一時は0.4%高まで上昇したが、下げに転じた。ドイツのインフレが 予想外に加速したことが明らかになった後、欧州債利回りが上昇し、金利感応度が高い公益や不動産などのセクターが売られた。一方、中国の経済指標が景気の 急回復を示したことで金属価格が上昇し、鉱業株がアウトパフォームした。

個別では、オランダの半導体製造装置メーカー、 ASMインターナショナルが昨年12月半ば以来の大幅安。同社の業績見通しは高い期待に対する下振れを示唆していると、複数のアナリストが指摘した。

欧州債市場では、ドイツ債が中期債を中心に下落した。ドイツのインフレが予想外に加速した上、米供給管理協会(ISM)の製造業仕入れ価格指数も予想中央値を上回り、短期金融市場が織り込むECBのピーク金利は4%を超えて引けた。

短期金融市場が見込むECBのターミナルレートは一時9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇。中銀預金金利は来年2月に4.01%に上昇することが示唆された。

ドイツ2年債利回りは7bp上昇の3.20%。4営業日の合計上昇幅は29bpと、昨年12月19日以来の大きさに達した。

英国債の利回り曲線はツイストスティープ化。イングランド銀行(英中央銀行)のベイリー総裁が追加利上げのペースに疑問を投げ掛けるような 発言を行い、短期債が上昇した。

2年債利回りは一時11bp低下し、3.57%を付けた。短期金融市場は英中銀のターミナルレートを約10bp引き下げ、年内の追加利上げ幅の見通しを77bp程度とした。

英中銀が1日公表した テキストによると、ベイリー氏は「利上げが完了したとも、追加利上げが不可避だとも示唆することには注意を求めたい。幾らかの追加利上げが適切となるかもしれないが、何も決まってはいない」と述べた。

主要中央銀行がより強力に利上げサイクルを進めるとの見方を過去数週間に強めていたトレーダーは、この発言に不意を突かれた様子だった。エバコアISIのクリシュナ・グハ氏らストラテジストは、「過去数週間の世界的な金利のタカ派リプライシングに対し、ベイリー総裁はそれを押し戻した最初の中銀総裁となった」と顧客向けリポートに記した。

3月1日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.20% +0.07 独国債10年物 2.71% +0.06 英国債10年物 3.84% +0.01

