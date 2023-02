米 ファイザーは、シージェンの買収に向け交渉を行っている。米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が事情に詳しい複数の関係者を引用して伝えた。

同紙によると、シージェンの時価総額は300億ドル(約4兆800億円)で、これにプレミアムが付いた買収額となる見込み。交渉は初期段階にあり、合意に至る保証はないという。

原題:Pfizer in Early Talks to Buy Seagen at More Than $30B Value: WSJ(抜粋)