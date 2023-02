ＥＣＢ政策は必要に応じ景気抑制的になる、インフレ抑制で－ビスコ氏

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビスコ・イタリア中銀総裁は25日、ECBがインフレ率を2%に戻すために必要な水準に政策金利を引き上げるとの認識を示した。

ビスコ総裁はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、この目標達成に必要な政策金利の水準に言及するのは現時点では不可能だとした。政策は経済の動向に左右され、今後の道筋は会合ごとに設定されると述べた。同総裁は20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議が開かれたインド南部ベンガルールで語った。

「ターミナルレート(金利の最終到達点)がどうなるのかについては、それが3.5%あるいは3.25%、3.75%になると示唆することでさえ、現段階でできるとは思わない。データ次第だからだ」とした上で、「インフレ率を中期的に2%に戻すことが目標だ。より景気抑制的になる必要があるならば、より景気抑制的になる」と話した。

先週発表された統計では 基調的なインフレが思った以上に根強いことが示され、ユーロ圏の賃金スパイラルのリスクが高まった。

ビスコ氏は「コアインフレが足元の水準に高止まりしないことを確実にする必要がある」と述べ、ユーロ圏の一部の逼迫(ひっぱく)した労働市場を注視する必要性を強調した。

「これはわれわれの目標である中期で2%のインフレ率と両立できる水準を超える賃金上昇をもたらしかねない。だから十分な注意を払って観察している。だが私は心配していない」と述べた。

一方、ビスコ氏はCNBC-TV18とのインタビューで、「われわれにとって重要なガス価格などエネルギー価格は大きく低下してきた。だが国内で生産されるモノの価格などエネルギー以外の物価でこれは確認されていない。このためわれわれは慎重かつ断固とした意志を持たなければならない」と語った。

同氏はさらに、欧州のリセッション(景気後退)は不可避ではないと述べた。

