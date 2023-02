米バイデン大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領からの圧力は高まりつつあるが、F16戦闘機供与の要請について現時点では応じない姿勢を表明した。

バイデン大統領は24日に放送されたABCニュースとのインタビューで、「彼は現時点でF16を必要としない。私は現時点ではそれを排除している」と語った。

原題:Biden Says He Is Ruling Out Giving Ukraine F-16s ‘For Now’(抜粋)