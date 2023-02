米セントルイス連銀のブラード総裁は「今すぐ行動して、信頼回復を急ぐべきだ」と述べた。ニューヨークのコロンビア大学で開かれたパネルイベントでの発言。

ブラード氏は「私はこのフレーズを計量経済学よりも、ゲーム理論として使うことがある」と説明。「2%インフレ目標の信頼性確立が実に望ましい。迅速に動けば、ある程度は市場にアピールできる」と語った。

昨年に実施した75ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)という大幅な連続利上げは「インフレ目標の信頼性に劇的な効果をもたらしたようだ」とし、「さもなければ、1970年代の状況に陥るリスクがある。後になってさらに一段の利上げを迫られ、実体経済をもっと後になって混乱させる可能性がある」と話した。

