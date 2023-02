【ウクライナ】ゼレンスキー氏、勝利確信と発言－支援継続なら年内に

ウクライナのゼレンスキー大統領はちょうど1年がたったロシアの侵攻について、協力国が支援を継続するなら恐らく年内に勝利を確保できると記者団に語った。

ゼレンスキー氏はキーウで「勝利に終わると確信している」と述べ、「今年そうなればいいと思っている。その実現に必要な全てがウクライナにはある」と続けた。

一方、ブリンケン米国務長官は国連安全保障理事会で、ウクライナが領土の割譲を強いられるような、小ばかにした和平の呼び掛けのわなに国際社会は引っかかるべきではないと主張。いかなる和平案もロシアに「一息つかせ、再軍備と再度の戦争」を可能にするものであってはならないと訴えた。

ウクライナ情勢を巡る最近の主な動きは以下の通り。

G7、第三国にロシア支援停止を要求

主要7カ国(G7)首脳は国際社会に対し、「ロシアの戦争に対して物的支援の提供をやめるよう求める。さもなくば深刻なコストに直面することになる」と警告する声明を発表した。

ホワイトハウスが公表した声明によると、ロシアのウクライナ侵攻に実質的な支援を提供した第三国に対してG7は措置を講じると表明。ウクライナに対する支援強化も約束した。

ゼレンスキー氏、中国は兵器供給しないと信じる

ゼレンスキー大統領は中国がウクライナとともに「平和」の側に立つことを望んでいると述べ、ウクライナへの対応を始めたとして中国を称賛した。中国は領土保全の原則を受け入れていると楽観も示した。

「中国はロシアに兵器を供給しないと確信している。自分にとってこれは重要で、一番のポイントだ」とゼレンスキー氏は発言。「これを防ぐため、自分はあらゆることをする」とも語った。

中国の習近平国家主席と会談する計画だとも述べた。

ゼレンスキー氏、プーチン氏との交渉は否定

ゼレンスキー大統領はロシアのプーチン大統領との交渉は受け入れられないとの姿勢をあらためて表明。仮にプーチン氏とトルコで会談するとの提案があれば受け入れるかとの記者団の質問に、「現時点では交渉相手はいない」として否定した。

最悪だったのはブチャでの残虐行為を目にした時-ゼレンスキー氏

この戦争でこれまでに最悪だった瞬間は何かと問われたゼレンスキー大統領は、ロシア軍撤退後にキーウ近郊のブチャでウクライナ軍が発見した残虐行為を挙げた。この映像は世界に衝撃を与え、戦争犯罪と人道に対する罪をロシア軍が犯したとの非難が強まった。

ドイツ、当初予定よりも多い戦車「レオパルト2」を供給へ

ドイツは当初計画したよりも4両多い18両の「レオパルト2」をウクライナに供与すると、同国国防省が発表した。これによりポルトガル、スウェーデンの供給分と合わせ、ウクライナが大隊を編成することが可能になると説明した。

岸田首相、訪問検討しているが決まっているものはない

岸田文雄首相は都内での記者会見で、ウクライナ訪問を検討しているが、最終的に決まったものはまだ何もないと述べた。日本はG7のうち、ロシア侵攻後に首脳がウクライナを訪問していない唯一の国。

中国の停戦提案、信頼性に欠ける-NATO事務総長

中国は戦争への非難を避けているため「あまり信頼性がない」と、北大西洋条約機構(NATO)のストルテンベルグ事務総長がエストニアのタリンで指摘した。

同事務総長と並んで欧州委員会のフォンデアライエン委員長は、戦争開始前にロシアと無制限のパートナーシップを中国が表明したことに鑑み、欧州連合(EU)として中国の主義・原則を分析すると発言。EUの対ロシア制裁は同国の経済基盤を著しく損なわせたとも語った。

23日に国連総会で採決されたロシア軍撤退を求める拘束力を持たない決議案に、中国はインド、南アフリカ共和国、イランなどとともに棄権した。

中国、ウクライナ和平仲介で12項目の提案-成功は望み薄か

中国が米国に反論、戦争当事国に兵器売却しない

中国がロシアのウクライナ侵攻を後押しするため軍事利用可能な支援の提供を検討しているとの米国の主張に対し、中国は戦争当事国に兵器を売却することは決してないと反論した。

中国が米国に反論、戦争当事国に兵器売却しない-外務省報道官

G7が新たな対ロシア制裁、戦争支える産業など照準

米国を含む主要7カ国(G7)はロシアに対し新たな輸出規制を課すとともに、一連の制裁を発動する。ホワイトハウスが明らかにした。

G7が新たな対ロシア制裁、戦争支える産業など照準-ホワイトハウス

