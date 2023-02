欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのナーゲル・ドイツ連邦銀行総裁は、4-6月(第2四半期)も大幅な利上げが必要となる可能性があると述べた。

インドのベンガルールでの20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議に出席しているナーゲル氏は、インフレ率が緩やかにしか低下していないとして「3月にしっかりとした利上げを見込んでいる」と発言。「3月を過ぎても大幅な追加利上げが必要になる可能性を除外しない」と語った。

原題:Nagel Says Robust ECB Rate Hikes Beyond March May Be Needed

