【欧州市況】株続落、決算や金利高止まり懸念で－英国債が上昇

22日の欧州株は続落。一部の企業決算が嫌気されたほか、中央銀行が金利を高水準で維持するとの懸念が強まった。

ストックス欧州600指数は0.3%下落。基礎資源株が特に売られた。資源大手リオティントは、低調だった中国の需要の影響で利益が予想以上に落ち込み、減配したことを明らかにした。

欧州債市場ではドイツ債が小幅高。一時は欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバー、 ビルロワドガロー・フランス銀行(中銀)総裁の発言に反応し、売りが先行していた。ビルロワドガロー氏は、市場はここ数日にピーク金利予想で先走りし過ぎていると指摘した。市場ではECBの利上げ見通しが後退した。

ドイツ2年債利回りは最大3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて2.92%。一時は2008年以来の2.98%に上昇していた。今月に入りユーロ圏国債は総じて売り圧力を受けている。ECBは今後数カ月で政策金利を過去最高の3.75%まで引き上げる可能性があるとの見方が背景だ。

トレーダーが織り込むECBのピーク金利は9月までに3.74%と、前日から3bp低下した。

英国債は上昇。2年債利回りは一時、4カ月ぶり高水準の3.97%に上昇していた場面もあった。トレーダーが織り込むイングランド銀行(英中銀)のピーク金利は9月までに4.66%と、前日から1bp上昇した。

2月22日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.92% -0.03 独国債10年物 2.52% -0.01 英国債10年物 3.60% -0.01

原題:Bunds Inch Up on Warning Over ECB Rate Bets: End-of-Day Curves

European Stocks Close Lower on Earnings Gloom, Fed Expectations

(抜粋)