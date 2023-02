米天然ガス先物相場は22日の取引で2020年以来初めて100万BTU(英国熱量単位)当たり2ドルを割り込んだ。トレーダーの間で厳冬による需要増加期待が後退し、大量売りが続いている。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の天然ガス先物3月限は一時100万BTU当たり1.987ドルと、20年9月以来の安値を付けた。昨年は供給不足懸念で14年ぶり高値を付けていたが、大きく方向転換している。

