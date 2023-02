ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は22日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を0.50ポイント引き上げ、4.75%とすることを決定した。

NZ中銀は声明で、コアインフレ率は引き続き高過ぎるとした上で、さらなる引き締めが必要との認識を示し、今回の政策決定会合で0.75ポイントの利上げも検討したことを明らかにした。キャッシュレートのピークは5.5%との見通しは堅持した。

中銀声明の他の主な内容は次の通り

短期的なインフレ期待は引き続き高い

モノの価格は今後数週間で急上昇する可能性が大きい

政策委は政策の責務を達成する決意

金利の上げは政策が景気抑制的であることを示す

23年2Qのリセッション入りを引き続き見込む

キャッシュレートは24年3Qから下げ始めると引き続き予想

原題:NZ Raises Key Rate 50bp to 4.75%, as Seen by Most Economists(抜粋)