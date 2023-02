米モルモン教会、株式投資で不適切開示－6.7億円支払いＳＥＣと決着

末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教)と投資運用部門のエンサイン・ピーク・アドバイザーズが、教会の株式投資に関し適切な開示を行わず、ペーパーカンパニーを通じて株式ポートフォリオの実態を見えにくくしたと米証券取引委員会( SEC)が認定した。

SECの21日の 発表によれば、この問題を決着させるため、教会とエンサインは合計500万ドル(約6億7400万円)の制裁金支払いに応じた。内訳は教会が100万ドル、エンサインが400万ドルとなる。ポートフォリオは2018年までに約320億ドルに膨らんでおり、開示がマイナスに働くと教会は懸念したという。

末日聖徒イエス・キリスト教会( メリーランド州ケンジントン、2022年4月) Photographer: Al Drago/Bloomberg

エンサインはペーパーカンパニー13社を設立し、エンサインではなくこれらのペーパー会社名で株式保有報告書「13F」をSECに提出していた。教会の投資判断をエンサインが握っていた実態も正しく報告されていなかった。

教会は「犯した間違いを悔やんでいる」とした上で、その後はSECの要件に完全に従って13Fを提出していると説明した。

教会がSECの調査対象になっていると米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が先に報じていた。

原題: Mormon Church, Adviser to Pay $5 Million to Settle SEC Probe (3)、SEC Charges Mormon Church Over Obscuring $32B Portfolio (1)(抜粋)