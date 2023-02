ＨＳＢＣボーナス原資、22年は４％近い減少－アジア投資継続とＣＥＯ

英銀 HSBCホールディングスは昨年のボーナス原資を4%近く減らした。企業の合併・買収(M&A)関連業務が振るわなかった。

同行が21日発表した 年次リポートによれば、22年のボーナス支給額は33億6000万ドル(約4520億円)に減少。グローバル・バンキング&マーケッツ部門が特に落ち込んだ。

若手バンカーのボーナスについては、インフレ加速と生活コスト上昇の影響が加味され、平均して増加したと説明した。

支給は業績で差別化され、最も強い結果となったのがコマーシャルバンキングで、ウェルス・パーソナルバンキングがそれに続いたという。

HSBCが特別配当を検討へ、分割要求かわす狙い-10~12月は好決算

ブルームバーグテレビジョンのインタビューに同日応じたHSBCのノエル・クイン最高経営者(CEO)は22年10-12月(第4四半期)について、投資銀行やマーケット業務を中心に好調でボーナス原資を予定以上に増やしたと明らかにした。

同CEOによれば、新型コロナウイルス危機後の21年分として「ボーナス原資を大幅に増やした」ため、比較すると22年分の支払いは「相対的に横ばい」となった。

HSBCは21年分のボーナスを31%増やし約35億ドルと、14年以来の高水準に引き上げていた。20年は26億6000万ドルだった。

クインCEOはアジアの投資銀行部門で「大幅な人員削減」の計画はないとし、「アジアのパフォーマンスは良かった。われわれはそれに投資し続ける」と話した。

原題:HSBC Bonus Pool Shrinks to Lowest Since 2020 as Deals Slump (1) (抜粋)