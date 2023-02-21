中国共産党指導部、今年の経済目標達成を誓う－26～28日に２中総会

中国共産党指導部は今年の経済・社会発展目標の達成を確実に達成すると表明した。新型コロナウイルス禍からの景気持ち直しに勢いがつき始めている。

国営中央テレビ（ＣＣＴＶ）は党中央政治局が21日に開いた会議の声明を引用し、中国政府は「経済活動の全体的な改善」を推進し、経済の質を効果的に向上させ、数量面からも経済を適切に成長させると報じた。声明は、中国が引き続き積極的な財政政策と穏健な金融政策を実施し、さまざまな政策の調整を強化するとあらためて説明した。

政治局の会議では、習近平総書記（国家主席）が昨年12月に行った講話の展望がおおむね繰り返された。 この講話には内需拡大を重視する必要性や外資を呼び込み活用する取り組み、大きな経済・金融リスクを効果的に阻止・解消することが盛り込まれていた。

声明によれば、３月５日開幕の全国人民代表大会（全人代、国会に相当）に先立ち、第20期中央委員会第２回総会（２中総会）が２月26－28日に開催される。

原題： China Pledges to Meet Economic Goals as Recovery Takes Hold （抜粋）