植田氏、ある程度の政策変更を試みる可能性－早川元日銀理事

早川英男元日本銀行理事は21日、日銀次期総裁に指名された植田和男元審議委員について、ある程度の政策変更を試みると考えられるものの、拙速な形でそうしたことを行うことはないだろうと語った。

早川氏はブルームバーグテレビジョンとの英語でのインタビューで、植田氏は慎重であって、複雑な金融緩和の解除は極めて漸進的な方法で進める公算が大きいと指摘。さらに、植田氏は恐らくイールドカーブコントロール(YCC)を好ましく思っていないと推察されるとし、イールドカーブをコントロールすれば、市場の解釈を読み取ることができないと話した。

また、賃金データが出てくる時期にほぼ重なるため、日銀が3月に政策を変更するのは時期尚早だと述べるとともに、黒田東彦総裁が新たなサプライズを打ち出す可能性は非常に小さいとコメントした。

植田氏の下での理想的な政策は、量的緩和(QE)もしくはYCCというよりも、ゼロもしくは小幅なマイナスの超低金利と、極めて強力なフォワードガイダンスだと早川氏は論評。日銀審議委員当時の植田氏の最も重要な貢献については、フォワードガイダンスの導入だと指摘した。

原題:EX-BOJ Hayakawa Expects Ueda to Change Policy to Some Extent(抜粋)