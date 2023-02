北朝鮮が射撃場に太平洋を利用する頻度、米の動き次第－金与正氏

北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹である金与正党副部長は、朝鮮半島で米国の戦略的打撃手段が最近活発化しているとはっきり承知しており、北朝鮮の安全保障への潜在的影響を徹底して分析しているところだと述べた。国営の朝鮮中央通信(KCNA)を通じて20日に談話を公表した。

北朝鮮が20日、戦術核攻撃の手段である「超大型放射砲」から日本海に向け放射砲弾2発を発射したとKCNAは伝えた。この日の試射により、米韓合同の空軍力に対抗する抑止の準備と意思を完全に示したと説明した。

KCNAによれば、北朝鮮軍・西部戦線の長距離放射砲部隊が、発射地点からそれぞれ337キロと395キロの地点にある仮想標的に向け放射砲弾を発射した。

金与正氏は談話で、直接的ないし間接的影響の懸念が存在すると判断する場合には対抗する姿勢を再度揺るぎないものにすると表明。北朝鮮が太平洋を自国の射撃場として利用する頻度は、米軍の動き次第だと主張し、状況を悪化させる正気を失った勢力に代償を負わせる北朝鮮の決意は変わらないと強調した。

