ＥＣＢは粘り強さでインフレに勝利へ－ビルロワドガロー氏

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビルロワドガロー・フランス銀行(中銀)総裁は、ECBが恐らく9月までに政策金利をピークまで引き上げ、少なくとも来年に入るまで金利を同水準に据え置くとの見通しを示した。

ECBは計画されている3月の0.5ポイント利上げの後にペースを落とすことはあり得るとし、金利を景気抑制的な水準に維持する期間の方が重要だと指摘した。3月の後、9月を含め4回の政策決定会合がある。ビルロワドガロー氏はECBがターミナルレートに達するためにその4回の会合で自動的に金利を決めることはなく、状況が変わればピークに達するのがそれより後になる可能性もあると語った。

Core Inflation Is Forecast to Peak This Quarter Source: Bloomberg survey of economists conducted Feb. 3-9

同氏はパリでの講演で「より自由で、それほど急激ではなく、長期にわたる行動という新しい段階に入りつつある。インフレとの闘いは粘り強さによってのみ勝利できるということを忘れないのがわれわれの責務だ。金利を必要な限り長く高水準に維持するということだ。拙速に勝利宣言しないよう慎重になる必要がある」と語った。

シュナーベル理事は今週のインタビューで、投資家がインフレを過小評価している可能性があると指摘し、引き締めの効果が弱い場合は「一層強く行動」しなければならないかもしれないと発言した。

17日の市場は同理事の発言に反応し、ECB中銀預金金利が9月末までに3.75%に達する可能性を初めて完全に織り込んだ。2023年中の利下げについては、可能性はほぼゼロとの想定に転じた。

ビルロワドガロー氏は、現在の中銀預金金利2.5%は既に景気を刺激するよりは抑制する水準だと指摘し、最近の市場の利上げ予想は過度に変動が激しいようにも感じられると述べた。3月より後の利上げはそれまでほど「緊急ではなくなるだろう」とも発言した。

利下げは「今年ではないことは確実」だとした上で、利上げを停止する時期を決定するにはコアインフレ率が方向転換することが鍵になると述べた。「政策委員会の判断はこれに基づく必要がある」と語った。

原題: ECB to Win Inflation Fight Through Perseverance, Villeroy Says、*ECB’S VILLEROY: ACTION AFTER MARCH MEETING WILL BE LESS URGENT(抜粋)