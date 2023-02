中国人民銀、過去最大の短期資金供給－流動性逼迫の回避狙い

中国人民銀行(中央銀行)は17日、公開市場操作(オペ)を通じて銀行システムに純額ベースで過去最大の短期資金を供給した。景気回復を脅かす流動性逼迫(ひっぱく)の防止を目指す。

人民銀は7日物リバースレポで8350億元(約16兆3600億円)を供給。同日の満期分を除いた純額では6320億元となり、2004年までさかのぼるデータで1日の供給額としては最大規模だった。

東北証券の陳康アナリストは、「今回の動きは流動性を潤沢に維持するとの人民銀の揺るぎない姿勢を反映したものだ」と分析。「短期金融市場の流動性は前日にタイト化しており、今回の純額供給は速やかで効率的な対応と考えられる」と述べた。

新型コロナウイルスを徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策が突如撤廃された後、資金需要や経済活動の回復で最近は流動性環境が引き締まっていた。先週発表された1月の新規融資は4兆9000億元と過去最大を記録した。

原題:China Adds Most Short-Term Cash Ever to Avoid Liquidity Stress(抜粋)