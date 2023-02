オーストラリア準備銀行(中央銀行)のロウ総裁は17日の 議会証言で、インフレ率を目標レンジに戻し、高インフレの時期が一時的になるよう確実を期すため、追加利上げが今後数カ月で必要になると政策委員会は見込んでいると語った。

ロウ総裁 Photographer: Hilary Wardhaugh/Bloomberg

ロウ総裁は、双方向のリスクが存在することを政策委は認識しており、月例の会合が中銀にリスクに対応する柔軟性を与えるとした上で、インフレ率を目標レンジに確実に戻すために中銀は必要な対応を取るとあらためて表明した。

同総裁は「インフレに顕著な需要要素が存在することを考えれば、追加の金融政策でそれに対応する必要があり、われわれの仕事が終わっていないと一般社会にはっきり示さなければならない」との認識を示した。

ロウ総裁はその一方で、「われわれは金利について既定の軌道上にはない。データが異なるストーリーを示せば、対応する。金利のスローダウンが必要ならそうする」と発言。インフレ率が低下すれば来年の利下げもあり得るとしながらも、「それはあり得るシナリオだが、別のシナリオも存在する」と説明した。2月の雇用統計の弱い数字は有力な情報になるだろうと述べ、数週間のうちに経済の全体像の再評価を行うことも明らかにした。

ロウ総裁の他の主な発言は次の通り。

賃金の実績はCPIの目標への復帰と不整合ではない

雇用統計が再び弱い数字になれば再評価が必要になろう

金利変更は大きな動きより着実な動きの方が望ましい

対応が行き過ぎたリスクと不十分だったリスクが両方ある

仕事がまだ終わっていないと明確にする必要

オーストラリアでは労働市場の逼迫(ひっぱく)が続いている

モノのCPI上昇が和らぐ兆しはまだ見えない

高インフレは一時的だという人々の期待が重要

