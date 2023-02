米証券取引委員会(SEC)は16日、暴落したアルゴリズム型ステーブルコイン、テラUSD(UST)の運営主体であるテラフォーム・ラブズとクォン・ドヒョン最高経営責任者(CEO)を提訴したと 発表した。

事情に詳しい複数の関係者が匿名を条件に先に語ったところでは、テラUSDと米ドルとの1対1のペッグ(連動)を維持する能力について投資家を欺いていなかったかSECは調査してきた。関係者の1人によると、テラフォームがテラUSDの登録を行うべきだったと訴訟で主張する意向という。

テラフォームは「SECによるそうした手続きに関する連絡を受けておらず、従ってコメントできない」と文書で回答した。

原題:SEC Charges Terraform, CEO Do Kwon With Defrauding Investors、 SEC Poised to Sue Over TerraUSD Stablecoin That Rocked Crypto

(抜粋)