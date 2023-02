【欧州市況】英ＦＴＳＥ100指数は最高値更新、ドイツ債は小幅安

16日の欧州株は1年ぶりの高値に上昇。明るい企業決算が相次ぎ、強材料となった。英FTSE100指数は初めて8000を突破して引けた。

ストックス欧州600指数は0.2%上昇と、4日続伸し、1月18日以降で最長の連騰となった。FTSE100指数は8012.53の最高値。英銀スタンダードチャータードの 自社株買い計画が好感された。BPやHSBCホールディングスも高い。

欧州債市場ではドイツ債が小幅下落。10年債利回りは今年初め以来の最高となった。欧州中央銀行(ECB)当局者が追加利上げの可能性を示唆したことが手掛かりとなった。1月の米生産者物価指数( PPI)が予想を上回る大幅上昇となり、根強いインフレ圧力を浮き彫りにしたことから、米金融政策当局は引き締め軌道を維持するとの見方が広がり、ドイツ債の売りがかさんだ。

ドイツ10年債利回りは一時2.52%と、1月2日以来の高水準となった。ECB政策委員会メンバーのナーゲル・ドイツ連邦銀行総裁が金利は景気抑制的な領域には達していないとの見方を示した。その後、ドイツ債は下げを戻し、小幅安で取引を終えた。

トレーダーが織り込むECBの政策金利のピーク水準は9月までに3.68%と前日から変わらず。

イタリア債も小幅安。償還期限が長めの国債は一時の下げ幅を縮小した。2053年10月償還の国債発行に反応した。

償還期限が短めの英国債は総じて上昇。トレーダーはイングランド銀行(英中央銀行)の利上げ観測を後退させた。イングランド銀のピーク金利は4.48%と、月初来での最低水準が織り込まれている。

2月16日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.88% 0.00 独国債10年物 2.48% +0.00 英国債10年物 3.50% +0.01

原題:Bunds Slip on Hawkish ECB Comments, US PPI: End of Day Curves

Europe Stocks Jump to Highest in Year as FTSE 100 Crosses 8,000

(抜粋)