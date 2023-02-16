フィリピン中銀、0.5ポイント利上げ－23年インフレ予想を引き上げ

フィリピン中央銀行は16日、0.5ポイントの利上げを発表した。インフレ加速を受けて、積極的な引き締めを続けた。

同中銀は翌日物借入金利を0.5ポイント引き上げ６％に設定。ブルームバーグ調査に参加したアナリスト25人のうち13人の予想通りとなった。残りは0.25ポイントの利上げを見込んでいた。

フィリピンの消費者物価指数（ＣＰＩ）は１月に 前年同月比8.7％上昇と、14年ぶりの大きな伸びを記録。同中銀は2023年のインフレ率見通しを6.1％と、従来の4.5％から引き上げた。

原題： Philippines Raises Key Rate to 6% and Signaled More to Come (1)、Philippines Raises 2023 Inflation Forecast to 6.1% Y/y （抜粋）