資産家ウォーレン・バフェット氏の投資・保険会社バークシャー・ハサウェイは2022年10-12月(第4四半期)に台湾積体電路製造(TSMC)の米国預託証券(ADR)保有を86%縮小したが、ヘッジファンドは599万株の買い越しだったことが分かった。

ブルームバーグが最新の株式保有報告書「フォーム13F」1000件以上を分析したところによれば、68のヘッジファンドがTSMCの持ち分を増やした一方、58のヘッジファンドが保有を縮小するかポジションを解消した。ヘッジファンドが現在保有するTSMCのADRは9099万ADR。

原題:Hedge Funds Piled Into TSMC Shares Last Quarter as Buffett Sold(抜粋)