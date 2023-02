ようやく高まる賃上げムード、新日銀総裁の援護射撃には迫力不足か

デフレと賃金の伸び悩みが長年続いた日本のサラリーがようやく増えつつある。

問題はそのペースだ。4月に日本銀行総裁への就任が見込まれる植田和男氏が超緩和政策の出口を探るほどの賃金上昇ではないかもしれない。

日本ではこのところ大手企業が相次ぎ給与を引き上げる方針を打ち出しており、賃上げ率は数十年ぶりの高い水準となりそうだ。エネルギー価格上昇やサプライチェーンの目詰まり、円安の長期化が食品や飲食店での値上がりを招いており、昨年12月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)は前年同月比4.0%上昇し、 41年ぶりに4%台に達した。

ただ、各社ともまだ自律的な賃金上昇サイクルにつながるほどの給与引き上げには及び腰だ。今年の春闘での賃上げ率が連合が要求する5%程度、あるいは日銀が物価目標の達成と緩和策修正に必要とみている3%に届く可能性は低い。

オリンパスの竹内康雄社長兼最高経営責任者(CEO)は最近の会議で、「一斉に給料が上がる時代ではない」と指摘。日銀政策に「あまり敏感ではない」とし、「賃上げは市場を見て決める。これからもそうする」と話した。

4月で任期が切れる黒田東彦日銀総裁の後任に経済学者の植田氏が起用されるとのニュースが駆け巡った10日夜、同氏は現在の金融政策は適切だとして「現状では金融緩和の 継続が必要だ」と記者団に述べ、新たな方向への政策シフトを急がない考えを示した。とはいえ、植田氏は最終的な政策変更への道を開く新しいリーダーと目されている。

任天堂は今月、契約社員や嘱託社員、アルバイトを含む全社員の基本給を、定期昇給とは別に今年4月から 10%増額する方針を明らかにした。衣料品チェーンの「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは先月、国内従業員の報酬を3月に改定し、年収を 最大約40%アップすると発表した。この両社はいずれも事業基盤が堅調で、ある程度の価格決定力を備えており、有能な人材を呼び込みつなぎ留めておく必要がある。

厚生労働省が7日発表した昨年12月の毎月勤労統計調査(速報)によると、現金給与総額(名目賃金)は前年同月比4.8%増の57万2008円と、 1997年1月以来の大きな伸びとなったが、冬のボーナスが大きな押し上げ要因で、インフレを加味した実質賃金の伸びはまだインフレ率を下回っている。

日本経済が製造業に大きく依存し、労働組合が強かった時代から続く春闘だが、数十年にわたるデフレやナレッジワークへのシフトなどで、その環境は大きく変化。一方、労働市場の改革は進んでいない。

みずほリサーチ&テクノロジーズは、23年の 春闘賃上げ率を約2.6%と予想。このうち、定期昇給分を除くベースアップ分は1ポイント未満だという。 労務行政研究所は今年の賃上げ率(定昇分を含む)を約2.8%と予想する。定昇は経営者側の約93%が実施する予定と回答。ベースアップに関しては経営者側の約42%が実施する予定と答えた。検討中は約30%。

CLSA証券のストラテジスト、ニコラス・スミス氏は、それでも数十年ぶりの大きな賃上げであり、人口減少に見舞われている日本の企業が今後数年、労働市場が逼迫(ひっぱく)する一方だと認識している兆しだと指摘。「人口動態を見据えれば、今後10年、20年と容赦なくタイトになっていく」ため、「賢明な企業なら社員をつなぎ留めるためにできることを直ちに実行している」と述べた。

ただ、雇用形態の違いで、賃金動向に相違も生じている。

大企業の正社員は雇用の安定と引き換えに低めの賃上げ率でもいいと考えているようで、そうした働き手の賃金は弾力性に欠ける。これに対し安定度が低く流動性の高い労働市場では人手不足もあり、時給が大きく伸びている。

リクルートホールディングス運営の求人サイト、インディードによれば、パートタイムの仕事検索で最近、時給1500円の仕事を探す検索が時給1000円の仕事検索よりも多くなったという。インディードのリサーチ部門ハイアリングラボによれば、食品・エネルギーを中心とする物価高がこのトレンドをけん引している。

時給1500円の仕事が検索トップに来て驚いていると言う瀬名波文野リクルート最高執行責任者( COO)は、「日本が変わりつつあることを示している」と語った。

