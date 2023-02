【欧州市況】株上昇、英株価指数は一時最高値－ドイツ債下落

15日の欧州株は上昇。大手企業の決算が好感された。英FTSE100指数は一時、初めて8000を突破した。

ストックス欧州600指数は0.4%上昇。1月の米小売売上高が大幅な伸びを示したことから、米金融政策当局は引き続きインフレ退治の圧力にさらされるとの見方が広がった。FTSE100指数は最高値の8003を記録、その後やや上げを縮め7997.83で取引を終えた。

米小売売上高、1月はほぼ2年ぶりの大幅増-全分野で堅調な消費 (3)

欧州債市場では英国債が上げ幅を縮小、ドイツ債は下落した。米小売売上高が手掛かりだった。

英2年債利回りは一時15ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下して3.65%。 英インフレの減速が示唆され、イングランド銀行(英中央銀行)の引き締め局面が終了に近づきつつあるとの見方が強まった。5年債利回りも15bp低下した。同年債に対する需要は、投資家が利下げに備え始める初期の兆候であることが多い。ただ利下げの開始時期についてはまだ明確な見通しはない。

市場が織り込むイングランド銀のピーク金利は9月までに4.52%と、前日の4.69%から低下した。

ドイツ10年債利回りは最大4bp上昇して2.48%。トレーダーは欧州中央銀行(ECB)のピーク金利は9月までに3.69%と見込んでおり、前日から2bp上昇した。

イタリア債は総じてユーロ圏国債をアンダーパフォーム。ドイツ債とのスプレッドは2月1日以降で最も広がった。新発30年債の発行で銀行団に募集を委託したことが響いた。

2月15日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.88% +0.03 独国債10年物 2.48% +0.04 英国債10年物 3.49% -0.03

