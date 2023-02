インドの新興財閥アダニ・グループとアダニ・グリーン・エナジー、アダニ・トランスミッションのために、金融機関が債券投資家との電話会議を設定している。

事情に詳しい関係者によれば、電話会議は16-21日の予定。バークレイズとBNPパリバ、DBS銀行、ドイツ銀行、エミレーツNDBキャピタル、INGグループ、MUFG、みずほ、SMBC日興、スタンダードチャータード銀行が電話会議の手配を進めているという。会議での議題は不明。

原題: Adani Group Hires Banks to Hold Fixed-Income Investor Calls (1) (抜粋)

