スコットランド行政府のスタージョン首相、辞任へ－独立運動の先導役

英スコットランド民族党(SNP)の党首でスコットランド行政府首相を務めるスタージョン氏が15日、辞任を表明した。在任期間は8年以上に及び、スコットランド独立運動の先頭に立ってきた同氏による突然の辞任表明は、英国の政界に波紋を呼ぶとみられる。

スタージョン氏(52)は記者会見で「十分に職務を果たすということの一部は、誰かに道を譲る引き際をほぼ本能的に知るということだろう」と語り、「自分の頭や心の中ではその時が今だと分かっている。自分自身や党、そして国にとって正しい決断だ」と続けた。

同氏は後任が決まるまでは首相職を続けるという。

SNPはスコットランド独立を問う住民投票の 再実施に向けて、今後英国にどのように働き掛けていくかを決める特別会合を約1カ月後に控えている。スタージョン氏はこれまで、次回の英総選挙、もしくはスコットランド議会選挙を英国離脱を巡る事実上の国民投票にしたいと考えていた。

