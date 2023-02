電気自動車(EV)メーカーの米 テスラは、米国内で展開している充電ネットワークの一部を他社に開放する。ホワイトハウスが15日、テスラとの合意を発表した。

テスラは合意の一環として、全米に置く充電ステーションの少なくとも7500カ所を2024年末までに全てのEVユーザーが利用できるようにする。

テスラは充電ステーション「スーパーチャージャー」を主要幹線道路付近に設けているほか、ホテルやレストランなどにも 充電コネクターを設置。今回の合意により、少なくとも3500カ所のスーパーチャージャーがEV利用者であれば誰でも使えるようになるという。

原題:Tesla to Open Up a Portion of Its Charging Network to All EVs (抜粋)