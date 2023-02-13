フォード、米国内にＥＶ向けバッテリー工場計画－中国ＣＡＴＬが支援

フォード、米国内にＥＶ向けバッテリー工場計画－中国ＣＡＴＬが支援Keith Naughton、Gabrielle Coppola、Edward Ludlow
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ミシガン州で工場に35億ドル投資－年間でＥＶ40万台分電池生産へ
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フォードが工場を保有・運営し、運営担う完全子会社を設立する
米フォード・モーターはミシガン州で電気自動車（ＥＶ）向けバッテリー工場に35億ドル（約4600億円）を投じる。工場は中国の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ）から技術とサポートを受けて運営するため、この案件は政治的論争を招いている。
フォードは13日、ミシガン州マーシャル市近郊の同工場は2500人を雇用すると明らかにし、ブルームバーグの10日の報道を確認した。工場は2026年に開設され、年間でＥＶ40万台分のバッテリーを製造する見込み。
フォードはＣＡＴＬからバッテリー技術の提供を受ける。ＣＡＴＬは工場設立を支援し、現地にスタッフを置く。フォードによると、同社が工場を保有・運営し、運営を担う完全子会社を設立する。
フォードのリサ・ドレイク副社長（ＥＶ産業化担当）は記者団に対し、製造・生産・労働力を「フォードがコントロールする」と説明。「当社はＣＡＴＬから技術のライセンス供与を受ける」としている。
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原題：Ford Plans US Battery Plant With Help From Chinese Partner (2)（抜粋）