【米国市況】株上昇、賃金増期待の低下でＣＰＩ懸念後退－132円台

13日の米株式相場は幅広く上昇。家計収入の伸びに関する消費者の期待が大幅に低下したことから、14日発表の米消費者物価指数(CPI)への警戒が和らいだ。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4137.29 46.83 1.14% ダウ工業株30種平均 34245.93 376.66 1.11% ナスダック総合指数 11891.79 173.67 1.48%

S&P500種株価指数はエネルギーを除く全ての主要業種別指数がプラス圏で終了。大型ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は1.6%上昇。先週は週間ベースで今年初の下落となっていた。ダウ工業株30種平均は1月以来の大幅高となった。

ニューヨーク連銀の消費者調査によると、1年先のインフレ期待は1月に前月からほぼ変わらずとなった。バイタル・ナレッジのアダム・クリサフルリ氏は、これが「やや安心感をもたらした」とリポートで指摘。「家計収入に関する数値は株式にとってプラスで、賃金のディスインフレ期待を示唆している」と記した。家計収入の伸び率予想が月間ベースで、ほぼ10年前のデータ開始以降で最大の低下となったことに言及した。

米賃金の伸びに関する期待、過去最大の低下-NY連銀消費者調査

Expectations for Income Growth Falter US consumers see income growth cooling to 3.3%, down from 4.6% Source: Federal Reserve Bank of New York

マイケル・ウィルソン氏が率いるモルガン・スタンレーのチームは、米国株式市場が利上げ停止を織り込んだのは時期尚早であり、いつ売られてもおかしくない状態だとリポートで論じた。

米株市場は金融政策と企業利益の現実無視-モルガンSのウィルソン氏

米国債

米国債相場は高安まちまち。CPIの発表を控えて慎重姿勢が続く中、おおむね小幅な値動きにとどまった。ただ、2年債利回りは一時年初来の高水準を更新。先週は1月の雇用統計が予想を大きく上回ったことを受けて、週間で23ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇していた。

今週発表されるインフレや雇用関連の指標は依然強い数字になる可能性も高い中、米政策金利のピーク水準は従来の想定よりも高くなるとの見方が広がっている。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.77% -4.6 -1.20% 米10年債利回り 3.70% -3.0 -0.81% 米2年債利回り 4.52% 0.0 0.01% 米東部時間 16時49分

ブラックロックのiシェアーズ投資戦略米州責任者、ガルギ・チャウドリ氏は「投資家は米金融当局の政策転換ではなく、利上げ休止に身構えるべきだ」とリポートで指摘。「米当局による2023年の利下げはないだろう。インフレは根強く高止まりすると当社では考えている」と続けた。

期間が長めの債券利回りはこの日、大半が低下。米金融政策で景気が抑制されるとの観測が続いていることが示唆された。

外為

外国為替市場ではドル指数がほぼ変わらず。主要なインフレ指標待ちの展開となった。

円はドルに対して1ドル=132円台前半に下落。主要10通貨では対ドルでの下落率が最大だった。一時は1.2%安の132円91銭を付けた。日本政府は14日にも、経済学者の植田和男氏を日本銀行の次期総裁に起用する人事案を国会に提示する見通し。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1235.46 -1.88 -0.15% ドル/円 ¥132.41 ¥1.05 0.80% ユーロ/ドル $1.0723 $0.45 0.42% 米東部時間 16時49分

ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨戦略グローバル責任者、ウィン・シン氏は「今週は重要度の高い米経済指標が公表される。これを受けて米金融引き締め観測がさらに高まる可能性がある。従って、ドルの回復も継続し、かつ広がるだろう」とリポートで指摘。「市場はインフレに関して気を緩め過ぎており、インフレとの闘いはまだまだ終わらないという当社の見方が最近のデータで確認されている」と続けた。

原油

ニューヨーク原油相場は続伸。ロシアの減産が近づいている一方、トルコの原油輸出再開で荒い値動きとなった。

ロシア、3月に日量50万バレル減産へ-西側の制裁に対抗

RBCキャピタル・マーケッツのアナリスト、マイケル・トラン、ヘリマ・クロフト両氏は「ボラティリティーは2023年の市場でこれまでのテーマになっている」と指摘。「マクロ要因の影響力が強いことを考えれば、ほとんどの石油トレーダーは価格には上振れ傾向があるものの、短期的にはレンジ相場になるとみている。ただ、強い方向感は出ていない」と述べた。

ニューヨーク商品取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物3月限は、前営業日比42セント(0.5%)高の1バレル=80.14ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント4月限は22セント高の86.61ドル。バイデン米政権が戦略原油備蓄からさらに2600万バレルを売却する計画だとブルームバーグ・ニュースが報じると、ニューヨーク原油は時間外取引で下げに転じた。

米当局、戦略石油備蓄からさらに2600万バレル売却へ

金

ニューヨーク金先物相場は3日続落。14日のCPI発表を前に売りが優勢になった。米金融当局のタカ派姿勢が長期化するとの見方が強まっており、借り入れコストの上昇は利子が付かない金の魅力を弱めている。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は、前営業日比11ドル(0.6%)安の1オンス=1863.50ドルで終了。

原題: Stocks Close Higher as Wage Survey Eases CPI Fears: Markets Wrap(抜粋)

Treasuries Mixed, Curve Flatter; SOFR Hedging Active Before CPI(抜粋)

US Two-Year Yield Extends Climb, Propelled by New Fed Outlook(抜粋)

Dollar Drifts Ahead of CPI Report; Yen Lags Peers: Inside G-10(抜粋)

Oil Swings as Recovery of Crude Exports Counters Russia’s Cut(抜粋)

Oil Falls as US Looks to Sell More Supply From Strategic Reserve(抜粋)

Gold Drops With Inflation Data in Focus for Clues on Fed Path(抜粋)