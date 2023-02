日産自動車は欧州での販売を増やし、欧州を同社にとって中核市場の一つとしたい考えだ。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)がアシュワニ・グプタ最高執行責任者(COO)とのインタビューを基に報じた。

日産は欧州を日本と中国、米国と同じ水準の重要な市場にすると同COOがインタビューで話したという。

FTによると、欧州への投資を縮小していた日産だが、車種を減らすという先の計画を取りやめ、代わりに強化を図る。日産とフランスのルノーは今月、資本関係の見直しや協業の拡大などについて 合意した。

日産は欧州での販売向けにエントリーレベルの電気自動車(EV)を投入する計画で、2026年までに欧州のラインアップに占めるハイブリッド車とEVの比率を98%に引き上げるとグプタCOOはFTに語った。同社はこの比率目標を先に60%と発表していた。

原題:Nissan Aims to Make Europe a Core Market for Car Sales, FT Says (抜粋)