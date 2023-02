ＥＣＢ、３月を過ぎどう動くかはまだ見えない－ビスコ伊中銀総裁

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビスコ・イタリア中銀総裁は11日、来月見込まれる0.5ポイントの利上げを踏まえても、5月にどのような状況になるかはまだ見えないと述べた。

英国で開催された「ウォーリック経済サミット」に参加した同総裁はECBの中銀預金金利について、「われわれは3月に3%に引き上げる公算が最も大きいと決めた」と説明。その後、「インフレ見通しなど今後の新しいデータがどうなるか見ていく」と語った。

創設以来最悪のインフレと闘うECBは今月、0.5ポイントの利上げを実施し、3月も同じ幅の利上げをすると表明。ビスコ総裁は1970年代や80年代と状況は異なると強調しながらも、ターミナルレートがどの程度になるかは分からないと語った。

同総裁は「われわれが今経験している極度の不確実性は、二次的影響がユーロ圏全体に波及する可能性を避けるため、当面の金融政策引き締め継続が不可避だと暗示」していると分析。

「しかし、この同じ不確実性はわれわれが徐々に、そして慎重に動くようにも示唆している。今後のデータとインフレ見通し見極めにおけるそうしたデータの活用に基づき、政策金利は漸進的かつ慎重に上昇し続ける」と話した。

原題:Visco Says Yet to See What ECB Will Do on Rates Beyond March(抜粋)