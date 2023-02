ウォラーＦＲＢ理事、仮想通貨は投機的資産－銀行に特別な注意求める

米連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事は10日、暗号資産(仮想通貨)を「投機的資産に過ぎない」と呼び、このセクターに参入する金融機関には不正に注意する特別な義務があると指摘した。

同理事は「仮想通貨関連の活動に従事することを検討している銀行は『顧客を知る』要件と『マネーロンダリング(資金洗浄)防止』要件を満たすという重要な職務に向かい合っており、決して無視することは許されない」とカリフォルニア州ラホヤで開催された仮想通貨会議で語った。

「私は保有しないが、人々がそうした資産を持ちたいのであれば、そうすればいいだろう」とも述べ、「だが、仮想通貨を購入し、ある時点で価値がゼロになったとしても驚くべきではないし、納税者があなたの損失に対応することを期待しないでほしい」と求めた。

この会議はグローバル・インターディペンデンス・センターが主催。ウォラー理事の発言内容は事前に用意された講演テキストに基づいているが、同理事はその中で米経済や金融政策の見通しについてコメントしなかった。

原題:Fed’s Waller Says Banks Face Critical Task If They Handle Crypto (抜粋)