中国、１月の新規融資が過去最大に－22年経常黒字は08年以来の高水準

中国人民銀行(中央銀行)が10日発表した1月の新規融資は、市場予想を上回り、過去最大となった。当局が市中銀行に企業向け融資を増やすよう促したほか、新型コロナウイルス禍に伴う低迷から景気が回復し始めた。

1月の新規融資は4兆9000億元(約94兆3500億円)。エコノミスト予想は4兆2000億元だった。前年同月に記録した過去最大の3兆9800億元を超えた。

1月の経済全体のファイナンス規模は5兆9800億元。ブルームバーグ調査の予想中央値は5兆4000億元だった。前年同月は6兆2000億元と、1月は一般的に高水準。

マネーサプライ(通貨供給量)統計では、1月のM2が前年同月比12.6%増と、2016年4月以来の高い伸び率となった。調査の中央値では11.7%増と見込まれていた。

中国の国家外為管理局(SAFE)が発表した速報によれば、2022年の経常黒字は前年比32%増の4175億ドル(約54兆7000億円)。08年以来の高水準となった。

22年の経常黒字は国内総生産(GDP)の2.3%相当で、適正かつバランスの取れた範囲内にとどまり続けているとSAFEは説明。直接投資は引き続き記録的な純流入で、越境資本移動は全般的に妥当で秩序を保っているという。

